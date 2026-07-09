Valpocevera, ancora problemi dopo i lavori per la fibra: il Municipio chiede nuovi interventi

Genova. Proseguono i controlli sui ripristini stradali in via Sardorella e via Giacomo Bruzzo, in Valpolcevera, dove gli interventi effettuati dopo la posa della fibra ottica continuano a presentare criticità. Il Municipio Valpolcevera fa sapere di stare seguendo la situazione e di aver attivato un confronto con gli uffici comunali per arrivare a una soluzione definitiva.

La vicenda è partita dalle segnalazioni dei residenti, che hanno evidenziato problemi sul manto stradale dopo i lavori. Il presidente del Municipio Michele Versace e il consigliere comunale delegato alle Vallate Enrico Vassallo hanno avviato un coordinamento con l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante e con la Direzione competente, che ha applicato gli strumenti previsti dal nuovo regolamento comunale sulle rotture del suolo.

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