Varese Ligure: ‘sagre’ a punti; più ne frequenti più birre (e non solo) vinci

Dalla Pro Loco di Varese Ligure

“Il Giro delle Sagre”: la Pro Loco di Varese Ligure lancia una sfida “social” per far vivere

tutte le feste del territorio. Si parte subito con San Pietro Vara e Scurtabò. L’estate a Varese Ligure è fatta di piazze, volontari, tradizioni e tante sagre che, ogni anno, animano le frazioni del nostro Comune. Per valorizzare questo patrimonio e invitare cittadini e visitatori a scoprire tutte le nostre feste nasce “Il Giro delle Sagre”, la nuova iniziativa “social” promossa dalla Pro Loco di Varese Ligure.

L’idea è semplice: partecipare alle sagre del territorio, condividere una storia su Instagram taggando la Pro Loco e, più eventi si visitano, più premi si conquistano da utilizzare durante il Varese Craft Beer, la festa della birra in programma il 21 e 22 agosto a Varese Ligure.

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