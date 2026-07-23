Amichevole Sampdoria – Cagliari 0-0: occasioni per Paratici ed Esposito, portieri già in forma campionato

Ponte di Legno. Termina senza gol l’amichevole a Temù tra Cagliari e Sampdoria. Dopo un primo tempo giocato su ritmi non elevatissimi, ma comunque con qualche occasione da entrambe le parti, la ripresa è stata più avara di emozioni.

Corradi ha schierato dal primo minuto il nuovo acquisto Ravanelli, difensore centrale, nel suo 4-3-3 che negli undici di partenza era completato da Ghidotti, Riccio, Di Pardo e Cicconi per il pacchetto difensivo, Abildgaard, Esposito ed Henderson a centrocampo e poi il terzetto Paratici, Sinani e Tutino.

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