“Bat Night”, all’Oasi Lipu un appuntamento dedicato ai pipistrelli con passeggiata notturna

“Bat night” sabato 25 luglio all’Oasi Lipu di Arcola, a San Genesio: una serata in Oasi con passeggiata notturna per conoscere la vita dei pipistrelli e curiosità su questi animali. Aprirà l’iniziativa un incontro divulgativo con Denise Trombin e Anastasia Cella, esperte di chirotteri. A seguire, escursione serale lungo i sentieri dell’Oasi per scoprire le tecniche utilizzate nello studio e nel monitoraggio dei pipistrelli, con dimostrazione del funzionamento del bat detector e presentazione delle reti mist net, impiegate dai ricercatori nelle attività di monitoraggio autorizzate. Appuntamento alle 21.00 presso il centro visite “D. Barcellone” dell’Oasi Lipu arcolana. Evento ad offerta libera. Gradita la prenotazione. Gli organizzatori raccomandano calzature comode, vestiario adeguato alle temperature serali e una torcia. Per informazioni e prenotazioni: oasi.arcola@lipu.it / 349 0956080 (anche whatsapp)















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