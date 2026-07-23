Bucci lancia il movimento civico Liguria Insieme: “Uniamo tutte le esperienze precedenti”

Genova. Si chiama Liguria insieme il nuovo movimento civico presentato oggi dal presidente della Regione Marco Bucci. Un contenitore che punta a riunire sotto un solo simbolo – una Liguria arancione su fondo blu – tutte le componenti che oggi fanno parte delle liste civiche del centrodestra, senza stravolgere gli attuali gruppi consiliari, ma con l’obiettivo di creare un soggetto forte in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

“È effettivamente un movimento civico, qualcosa che nasce dalle persone che non si riconoscono nell’identità dei partiti e vogliono partecipare alla vita civile – spiega Bucci -. Questo movimento racchiude anche molti amministratori locali che lavorano sulla concretezza, sull’ottenimento dei risultati, sulla soddisfazione dei cittadini, che non fanno ideologia come priorità, ma fanno esclusivamente quello che serve per i cittadini per avere una vita migliore. Noi non siamo qui per annullare le esperienze precedenti, ma per portarle tutte sotto un ombrello“.

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