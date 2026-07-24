“Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, a Varazze incontro in spiaggia sul tema della sicurezza in mare

Varazze. Si è svolto oggi pomeriggio (24 luglio) sulla spiaggia comunale Solaro l’appuntamento “Bandiera blu: al mare in sicurezza”, l’iniziativa con cui il Comune di Varazze ha anticipato la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento (World Drowning Prevention Day), promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla Foundation for Environmental Education Italia (FEE).

Residenti, turisti e famiglie si sono ritrovati per un pomeriggio dedicato alla cultura del mare, alla prevenzione e alle buone pratiche di soccorso acquatico.

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