Baruzzo: “Inaccettabile chiusura sale operatorie San Bartolomeo. Senza piano straordinario nostri ospedali collasseranno”

“Il fatto che le sale operatorie di un ospedale chiudano perché c’è troppo caldo è un ottimo esempio delle condizioni della sanità nella nostra provincia. Quanto sta accadendo all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana è inaccettabile e arriva dopo settimane in cui i lavoratori e i pazienti stanno in reparti con temperature proibitive”. Lo dichiara in una nota Carola Baruzzo, consigliera regionale del Partito democratico. “Io stessa, nei giorni scorsi, ho presentato in Consiglio regionale un’interrogazione proprio sulla climatizzazione del San Bartolomeo e ho partecipato al presidio di protesta organizzato dalla Cgil – prosegue Baruzzo -. Inoltre, come denunciato dal Nursind, questo gravissimo disservizio si aggiunge alla carenza cronica di personale. Lo diciamo da tempo: senza un piano straordinario di investimenti strutturali e di assunzioni, i nostri ospedali collasseranno. La Regione e l’Asl devono dare risposte urgenti, il San Bartolomeo non può stare con le sale operatorie chiuse e il personale ha diritto a lavorare in condizioni accettabili”.

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