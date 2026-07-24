Bilancio, Baruzzo: “Certificato fallimento giunta”. Giordano: “Incapacità destra su cause strutturali problemi”. Candia: “Bucci racconta Liguria che non esiste”

Provvedimenti di bilancio al centro della seduta odierna di Consiglio regionale. La seduta è stata aperta dalle relazioni di maggioranza e minoranza su “Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio 2025”, “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028” e “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il triennio 2027-2029”. Si è poi proseguito nel pomeriggio, quando sono state presentate le ultime due relazioni di minoranza ed è iniziata la discussione generale, a cui hanno partecipato anche altri consiglieri regionali.

Critiche e perplessità da parte delle opposizioni, affidate anche a una serie di comunicati a commento della seduta. “Il rendiconto 2025 certifica il fallimento politico e amministrativo della giunta Bucci. La Corte dei Conti mette nero su bianco criticità che denunciamo da tempo e fotografa una Regione che non programma, rincorre emergenze e copre buchi di bilancio con operazioni contabili, mentre i problemi veri dei liguri restano lì”, afferma in una nota Carola Baruzzo, consigliera regionale Pd, vicepresidente della commissione Bilancio e relatrice di minoranza sul bilancio consuntivo. “Il nodo principale resta la sanità. Sul disavanzo sanitario, la Corte dei Conti conferma esattamente ciò che abbiamo denunciato fin dall’inizio, cioè che non siamo davanti a un incidente contabile, ma a uno squilibrio strutturale prodotto da anni di scelte sbagliate, rinvii e mancata programmazione. Avevamo detto che senza un piano serio su personale, liste d’attesa e sanità territoriale il sistema avrebbe continuato soltanto ad accumulare debito e a scaricare il costo sui cittadini – prosegue Baaruzzo -. Oggi quella preoccupazione delle opposizioni è diventato un fatto certificato. Disavanzo strutturale, liste d’attesa lunghe, tantissimi pazienti che vanno a curarsi in altre regioni, cittadini costretti a pagarsi visite ed esami dai privati. Questa è la realtà e, invece di affrontare i problemi veri della sanità — personale, liste d’attesa, servizi territoriali — la Giunta ha scelto solo di riscriverne la governance: in parole povere nuovi assetti, nuovi organismi, nuove strutture di comando, ma cambiare gli organigrammi non basta se non si affrontano le cause della crisi strutturale della sanità ligure. L’assestamento del Bilancio regionale avrebbe dovuto correggere la rotta. Invece siamo alla solita amministrazione senza visione poilitica. Si spostano risorse, si tampona un’emergenza, si sta a vedere cosa succede. È una gestione che ricorda il maestro Miyagi di Karate Kid: ‘metti la cera, togli la cera’. Solo che qui non si sta allenando nessuno. Si prendono risorse da una parte per coprire un’emergenza, poi le si spostano altrove, salvo ricominciare pochi mesi dopo. Una Regione non si governa così. Oltre al grande tema della sanità, mancano infatti una strategia e una programmazione seria su casa, trasporto pubblico, dissesto idrogeologico, creazione di posti di lavoro e miglioramento dei servizi. La Liguria ha bisogno di una vera politica di governo dei bisogni, una definizione delle priorità di intervento, una visione, non semplice contabilità creativa. Per questo il nostro giudizio è netto: bocciamo un bilancio che non dà risposte e una linea politica che ha aggravato i problemi dei cittadini, peggiorando la loro qualità della vita. La maggioranza di destra che sostiene Bucci continua a raccontare una Liguria che non esiste, mentre cittadini, imprese, lavoratori e famiglie fanno i conti ogni giorno con servizi peggiori e un futuro incerto”.

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