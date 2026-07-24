“Cinquanta sfumature di mare” alla Vaccari

Sabato 25 luglio alle 21.15 il Lerici Music Festival farà tappa all’Auditorium Opificio Vaccari di Santo Stefano di Magra con il concerto “The Sea as Landscape and Symbol”. Sul podio salirà Gianluca Marcianò, direttore artistico e fondatore della rassegna, alla guida della Yerevan Youth Orchestra insieme al mezzosoprano Sarah Rappoport.

Il programma sarà dedicato a Edward Elgar e Felix Mendelssohn, con un percorso musicale ispirato al mare. In apertura l’ouverture Le Ebridi, seguita dalle Sea Pictures op. 37 di Elgar, cinque pagine per mezzosoprano e orchestra. A chiudere la serata sarà la Sinfonia n. 4 Italiana di Mendelssohn, nata dal Grand Tour del compositore nel nostro Paese.

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