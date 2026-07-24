Info Weekend torna su RLV: sabato mattina due ore tra attualità, cultura e Spezia Calcio

Il mix di informazione e intrattenimento dal territorio torna protagonista su RLV – La Radio a Colori. Sabato, dalle 11 alle 13, consueto appuntamento con Info Weekend, due ore in diretta dedicate all’attualità, agli eventi e ai protagonisti della provincia. Come sempre alla conduzione il trio Emiliano Diglio, Alessandro Bertamino ed Emanuele Pietronave: si parte alle 11.25 con il sindaco di Levanto, Giambattista Acerbi, per fare il punto sulle iniziative e i progetti che interessano la cittadina rivierasca. Alle 12.10 ci si sposta idealmente dall’altra parte della provincia con l’intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Sarzana Giorgio Borrini, che presenterà gli appuntamenti e le manifestazioni in programma nelle prossime settimane per una Sarzana che è pronta per tuffarsi nel “suo” mese preferito ormai prossimo, quello di agosto. In chiusura, alle 12.25, collegamento con Niccolò Pasta per il lancio di Radio Picco, l’approfondimento quotidiano dedicato allo Spezia Calcio. L’informazione del weekend vi aspetta sabato dalle 11 su RLV – La Radio a Colori, in diretta DAB, in streaming e sull’app ufficiale.

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