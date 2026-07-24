L’albenganese Sara Montella lancia “Baila”: il nuovo singolo celebra l’estate a ritmo di merengue

Albenga. Un invito a lasciarsi trasportare dal ritmo, dalla spensieratezza e dall’energia dell’estate. È questo lo spirito di “Baila”, il nuovo singolo dell’artista albenganese Sara Montella disponibile dalla mezzanotte del 24 giugno su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Il brano, scritto dalla stessa Sara Montella con musiche di Massimo Spinetti, propone un merengue vivace e coinvolgente, pensato per accompagnare la stagione estiva con un ritmo trascinante e un ritornello destinato a restare in testa. Una canzone che racconta la gioia delle serate d’estate, la voglia di ballare, cantare e vivere pienamente le emozioni della bella stagione.

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