L’Edesse Ensemble al Levanto Music Festival

Domenica 26 luglio alle ore 21.30 presso l’Auditorium dell’Ospitalia del Mare avrà luogo il concerto dell’Edesse Ensemble, coro di sei voci femminili, con la direzione di Justine Rapaccioli. È il sesto evento della trentacinquesima edizione del Levanto Music Festival – Amfiteatrof. Inizialmente previsto presso Piazza del Popolo, spostato all’interno dell’Auditorium dell’Ospitalia del Mare, cuore pulsante della vita culturale levantese e di tante serate organizzate da Officine del Levante. Attivo ormai da più di un decennio sulla scena musicale in Italia, Edesse Ensemble vanta un repertorio ricco e variato che spazia dal Medioevo fino ai giorni nostri, con una particolare attenzione verso la musica popolare e sacra armena. L’ensemble, infatti, è uno dei pochi complessi vocali italiani che si dedica professionalmente alla ricerca e all’esecuzione della musica armena. Fondatrice e direttrice dell’Edesse Ensemble è Justine Rapaccioli, musicologa e compositrice nata a Londra da genitori italo-armeni e diplomata in violino, pianoforte, direzione corale e direzione d’orchestra.

ll programma di Levanto avrà come titolo “Tra chiese e campi: canti sacri e popolari della gente armena” e vedrà l’ensemble esibirsi nella formazione a sei voci femminili.

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