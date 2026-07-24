Mercato del venerdì, question time in consiglio comunale dopo la sospensione del Tar: “Si valuti il ritorno definitivo all’orario originario”

Dopo la sospensione del nuovo orario estivo del mercato del venerdì da parte del Tar Liguria, la questione arriva in consiglio comunale con un question time presentato dal gruppo Pd. I consiglieri Piera Sommovigo, Martina Giannetti, Andrea Montefiori e Marco Raffaelli chiedono all’amministrazione di valutare il ritorno all’orario originario per la rimozione delle strutture di vendita e di aprire un confronto con gli ambulanti e le organizzazioni di categoria.

La vicenda riguarda la modifica sperimentale degli orari del mercato settimanale di viale Garibaldi introdotta dal Comune per il periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre. Il provvedimento prevedeva l’anticipo dell’orario di smontaggio delle strutture, con l’obiettivo dichiarato di tutelare la salute degli operatori durante le giornate caratterizzate da temperature elevate.

Contro la decisione un gruppo di ambulanti aveva presentato ricorso al Tar Liguria, impugnando le delibere della Giunta comunale del 19 maggio e dell’8 giugno e la successiva determinazione dirigenziale del 25 giugno che aveva dato attuazione alle nuove disposizioni.

Il tribunale amministrativo, venerdì 10 luglio scorso, ha accolto in corsa la richiesta di sospensione dei provvedimenti, ritenendo che non fossero stati evidenziati interessi pubblici tali da giustificare l’immediata applicazione del nuovo orario. Nella decisione il Tar aveva inoltre evidenziato dubbi rispetto alla finalità legata alla tutela della salute degli operatori, osservando come l’anticipo della rimozione delle strutture alle 15 potesse risultare meno efficace rispetto al precedente orario delle 19, considerato il momento della giornata caratterizzato da temperature più elevate.

Nel question time i consiglieri di opposizione sottolineano inoltre come non sia stato attivato un confronto preventivo con gli operatori interessati e con le organizzazioni di categoria.

“Come evidenziato dal Tar Liguria – scrivono Sommovigo, Giannetti, Montefiori e Raffaelli – non sussistono interessi pubblici idonei a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato e la sua immediata esecuzione”.

Il gruppo Pd chiede quindi al sindaco e alla giunta di mantenere l’orario originario per la rimozione delle strutture e di rinviare ogni eventuale nuova valutazione alla fine della stagione estiva, periodo considerato particolarmente rilevante per l’attività degli ambulanti.

Infine, i consiglieri chiedono l’avvio di “un effettivo e reale confronto con i soggetti interessati”, per evitare una decisione “produttiva di danni non solo di natura economica e non preceduta da una oggettiva condivisione con i destinatari finali”.