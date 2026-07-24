Regione, la giunta Bucci corre ai ripari sul bilancio. L’opposizione: “Certificazione del fallimento”

Genova. Al via in consiglio regionale la lunga discussione sui documenti di bilancio, in particolare il rendiconto 2025 e l’assestamento per l’anno in corso. Provvedimenti che la giunta Bucci ha modificato al fotofinish con una pioggia di emendamenti per adeguarsi ai rilievi della Corte dei conti che ha contestato alcune operazioni contabili, oltre che una parte della riforma della dirigenza. Si va avanti lunedì con una seduta a oltranza che si preannuncia infuocata.

L’assestamento di bilancio presentava per il 2026 un saldo netto di competenza di 26,05 milioni, mentre gli emendamenti presentati in commissione il 22 luglio hanno aggiunto 215,68 milioni di variazioni nette, portando il saldo a 241,73 milioni mentre l’autorizzazione complessiva all’indebitamento sale a 245,93 milioni.

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