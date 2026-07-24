‘Santa’: aperitivi in musica e viaggio nella “Bossa nova”

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (Testo e foto)

Come lo scorso anno, anche nel 2026 si rinnovano gli appuntamenti estivi dei “Venerdì Musicali” allo Spazio Aperto di via dell’Arco a Santa Margherita.

“6 piccoli concerti all’ora dell’aperitivo”, così recita la descrizione di questi simpatici eventi, che accolgono residenti e turisti, per circa un’ora ciascuno. Di volta in volta, musica italiana o straniera, rigorosamente dal vivo, presentazione di libri a tema e dibattiti con il pubblico.

Organizzati da Cristina Macelloni, gli eventi hanno ottenuto, lo scorso anno, ottimi risultati per quanto riguarda le presenze, in un orario che segue il rientro dalle spiagge e precede la cena.

Ad aprire l’edizione di quest’anno, è stato dato un seguitissimo spazio al meglio della musica brasiliana, con un “Viaggio nella Bossanova”, sulle note di Joao Gilberto.

Sil palco allestito nella sala, sono saliti tre grandi nomi, che portano in giro per l’Italia le più belle musiche sudamericane, presentati dal Responsabile Cultura del Comune di Santa Margherita, dott. Andrea Turrin.

Alla chitarra e voce, Mimmo Di Marzio. Percussioni, per Thomas Allen. Special Guest, Alessandro Cerino, con la coinvolgente musica dei suoi strumenti a fiato. Compositore (ha scritto anche per Lucio Dalla), oltre che esecutore, Cerino sarà anche il Direttore Artistico del “Miles Davis Festival” dedicato alla celebrazione del centesimo anniversario del jazzista statunitense, nell’ambito della rassegna “Santi jazz”.

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