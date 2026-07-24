Stasera a Lerici, la chitarra di Nicolò Accarpio protagonista della rassegna “Da Lucia… la musica è nel vicolo”

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo nei carruggi di Lerici. Venerdì 24 luglio, alle 20.30, l’osteria “Il Vicolo”, all’inizio di salita Arpara, ha ospitato un concerto del giovane chitarrista Nicolò Accarpio nell’ambito della rassegna “Da Lucia… la musica è nel vicolo”. Accarpio ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra le pagine della grande musica classica, proponendo un repertorio che ha spaziato da Johannes Brahms a Giulio Regondi. Formatosi anche al prestigioso Conservatorio di Vienna, il musicista ha offerto un’esibizione intensa e raffinata, valorizzando le sonorità della chitarra classica in un’atmosfera raccolta e suggestiva. Il concerto si è svolto nella caratteristica cornice dell’osteria “Il Vicolo”, dove gli spettatori hanno potuto unire l’ascolto della musica alla degustazione dei piatti della tradizione locale. L’iniziativa è stata curata da Francesco Millepiedi, Pietro Balestri e Federico Cappa dell’associazione “Eventi Salute Società Spettacolo”, con la promozione di Lucia Bonazzi, titolare del locale.

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