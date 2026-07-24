Tari, le associazioni di categoria del commercio: “Le nostre proposte vengano recepite”

Genova. In commissione consiliare sulla Tari oggi anche l’audizione di Confcommercio Genova, Confesercenti Genova, CNA Genova e Confartigianato Genova nell’ambito dell’esame della proposta di modifica del regolamento sulla Tari, la tassa sui rifiuti.

Le associazioni hanno espresso forte preoccupazione sia per il metodo adottato sia per il merito del provvedimento, ribadendo come una materia che incide in modo così significativo sulla competitività delle imprese avrebbe richiesto un preventivo e concreto confronto con le rappresentanze economiche.

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