Torna Celleclassica e celebra i 100 anni di György Kurtág

Celle Ligure. Un omaggio al grande compositore ungherese con una selezione da Játékok e le sue trascrizioni da J. S. Bach per pianoforte a quattro mani, quelle di Federico Bricchetto, pianista e direttore artistico di Celleclassica, ed Elena Chiavegato.

Sabato 25 luglio note per György Kurtág, che il 19 febbraio 2026 ha compiuto cento anni ed è ancora oggi in attività. Una delle figure più interessanti della musica europea del secondo Novecento. Schivo, radicalmente originale, lontano dalle strade maestre della musica a lui contemporanea, ha costruito un linguaggio inconfondibile, nel quale poche note possono contenere una straordinaria intensità espressiva.

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