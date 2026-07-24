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Sport

Tour de France, sugli schermi d’oltralpe ecco la maglia del Giro della Lunigiana

Tour de France, sugli schermi d’oltralpe ecco la maglia del Giro della Lunigiana

Podio Giro Lunigiana 2024

Il Tour de France regala un’altra prestigiosa vetrina internazionale al Giro della Lunigiana, la storica corsa a tappe per Juniores che nel 2026 celebrerà la sua 50ª edizione: domenica scorsa infatti, nell’ambito della diretta della 15ª tappa (Champagnole -Plateau de Solaison), la televisione francesce trasmesso un servizio dedicato a Paul Seixas, e nella casa del nonno del giovane talento transalpino è apparsa in primo piano la maglia verde conquistata al Giro della Lunigiana 2024. E non è la prima volta che la corsa organizzata dall’U.S. Casano viene accostata ai grandi campioni del Tour: basti pensare che il pluri vincitore della Grand Boucle Tadej Pogačar e un altro asso come Remco Evenepoel – attualmente primo e secondo della generale del Tour ’26 – hanno vinto il Giro della Lunigiana rispettivamente nel 2016 e nel 2018. “Vedere la maglia del Giro della Lunigiana sugli schermi del Tour de France è un’immagine che ci riempie d’orgoglio e premia cinquant’anni di lavoro al servizio dei giovani e del ciclismo”, dichiara il direttore generale Lucio Petacchi. La 50ª edizione del Giro della Lunigiana si svolgerà dal 9 al 12 settembre 2026, preceduta dal 5° Giro della Lunigiana Donne dell’8 e 9 settembre. La presentazione ufficiale è prevista venerdì 31 luglio alle ore 17 a Terre di Luni.

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