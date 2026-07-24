Tour de France, sugli schermi d’oltralpe ecco la maglia del Giro della Lunigiana

Il Tour de France regala un’altra prestigiosa vetrina internazionale al Giro della Lunigiana, la storica corsa a tappe per Juniores che nel 2026 celebrerà la sua 50ª edizione: domenica scorsa infatti, nell’ambito della diretta della 15ª tappa (Champagnole -Plateau de Solaison), la televisione francesce trasmesso un servizio dedicato a Paul Seixas, e nella casa del nonno del giovane talento transalpino è apparsa in primo piano la maglia verde conquistata al Giro della Lunigiana 2024. E non è la prima volta che la corsa organizzata dall’U.S. Casano viene accostata ai grandi campioni del Tour: basti pensare che il pluri vincitore della Grand Boucle Tadej Pogačar e un altro asso come Remco Evenepoel – attualmente primo e secondo della generale del Tour ’26 – hanno vinto il Giro della Lunigiana rispettivamente nel 2016 e nel 2018. “Vedere la maglia del Giro della Lunigiana sugli schermi del Tour de France è un’immagine che ci riempie d’orgoglio e premia cinquant’anni di lavoro al servizio dei giovani e del ciclismo”, dichiara il direttore generale Lucio Petacchi. La 50ª edizione del Giro della Lunigiana si svolgerà dal 9 al 12 settembre 2026, preceduta dal 5° Giro della Lunigiana Donne dell’8 e 9 settembre. La presentazione ufficiale è prevista venerdì 31 luglio alle ore 17 a Terre di Luni.

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