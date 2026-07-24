Trasporto urgente per un trapianto, per la Pubblica assistenza di Vezzano una corsa nella notte fino a Siena

Ieri notte, mentre la città dormiva avvolta nel caldo silenzio di fine luglio, nella sede della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure è scattata una chiamata che ha richiesto rapidità e precisione: alle 2.22 i volontari sono entrati in servizio per un trasporto urgente legato a un trapianto di organi, con destinazione Siena.

L’equipaggio si è messo in viaggio nel cuore delle tenebre per accompagnare il paziente nel minor tempo possibile verso il centro trapianti toscano dove avrebbe dovuto essere sottoposto all’intervento. Un viaggio contro il tempo concluso all’alba, quando l’ambulanza ha raggiunto Siena portando a termine la prima parte della missione, che con la strada per il ritorno è arrivata a oltre 500 chilometri.

“Il tempo assume un valore incalcolabile: ogni minuto guadagnato può trasformarsi in una speranza in più, in una vita che continua, in una famiglia che torna a guardare al futuro con fiducia”, ha scritto la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure sulla sua pagina Instagram, ricordando il lavoro quotidiano dei volontari.

“Dietro le luci dei nostri mezzi in movimento ci sono professionalità, sacrificio e dedizione. Ci sono persone, soccorritori, volontari che, senza cercare visibilità, scelgono di esserci quando ogni secondo conta”, prosegue il messaggio dell’associazione.

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