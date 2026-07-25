A Porto Venere una “piscina naturale” per pochi intimi

Segnali di ritorno al passato per la “piscina naturale” di Porto Venere, l’appuntamento che interdice il transito delle barche nel canale con l’isola Palmaria per consegnare quel poetico tratto di mare ai bagnanti. Dopo i periodi in cui la manifestazione era stata trasformata in una sorta di discoteca all’aperto sotto la canicola, la versione del 25 luglio 2026 si è mostrata più sobria. Frutto anche del limitato numero di persone che hanno deciso di partecipare: alcune decine di presenti, molti giovani ma anche famiglie. Un’atmosfera più vicina all’intuizione iniziale in cui l’approccio ecologico aveva la priorità su quello festaiolo.

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