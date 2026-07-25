Abbandona mobili in strada, le telecamere riprendono tutto: scatta la multa da mille euro

Genova. Un abbandono illecito di rifiuti ingombranti è stato sanzionato dalla Polizia Locale a Sampierdarena, grazie a un’attività investigativa e a una segnalazione di Amiu. L’autore del gesto è stato rintracciato, multato per 1.000 euro e obbligato a ripulire tutto.

L’operazione è stata condotta dalla Polizia locale nel quadro dei controlli contro il degrado urbano, basati sull’uso delle telecamere di videosorveglianza e sul pattugliamento del territorio. L’episodio al centro dell’intervento si è verificato nei pressi della postazione Ecovan di via dei Landi, un’area recentemente dotata di un nuovo impianto di controllo video.

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