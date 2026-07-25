Ancora violenza in carcere: detenuto devasta la cella, un altro aggredisce agenti

Genova. Ancora violenza all’interno del carcere di Marassi. La denuncia arriva dal segretario della Uil Fp Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani, che ha elencato due episodi avvenuti nel penitenziario in poche ore.

Intorno alle 3 del mattino di venerdì un detenuto ristretto nel reparto isolamento ha devastato la propria cella, sventrandola e tentando di raggiungere il corridoio. Gli agenti della Penitenziaria sono riusciti a fatica a bloccarlo, e in mattinata è stato disposto il trasferimento urgente del detenuto nel carcere di Cuneo Anche durante il tragitto il detenuto ha mantenuto un comportamento estremamente violento, arrivando a distruggere quasi completamente la cella di sicurezza del mezzo della Polizia Penitenziaria.

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