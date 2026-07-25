Furti, truffe online, raggiri telefonici e una falsa denuncia: settimane di intenso lavoro per i carabinieri di Carcare

Carcare. Furti, truffe online, raggiri telefonici e perfino una falsa denuncia. E’ la serie di episodi criminali a cui si sono dedicati, con una costante attività investigativa, i carabinieri di Carcare che, solo nelle ultime settimane, hanno definito diverse indagini individuando e segnalando all’autorità giudiziaria i presunti responsabili di reati capaci di incidere sulla sicurezza e tranquillità dei cittadini.

Nel giugno scorso è stato denunciato il furto commesso ai danni di un locale esercizio commerciale, dove erano stati sottratti cosmetici e prodotti per la casa per un valore di circa 1.850 euro. I militari di Carcare hanno avviato subito gli accertamenti, riuscendo a identificare due uomini domiciliati nel pavese, indagandoli per il furto. Nei loro confronti è scattata la denuncia in stato di libertà ed è stata avviata la procedura per il “foglio di via con divieto di ritorno” nel Comune di Carcare.

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