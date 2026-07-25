Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento: la Liguria, prima in Italia per Bandiere Blu, promuove la cultura della sicurezza

Liguria. In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, che si celebra il 25 luglio su iniziativa delle Nazioni Unite, Regione Liguria rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura della prevenzione e dei comportamenti responsabili lungo tutto il litorale.

Il messaggio assume un valore ancora più significativo per una regione che, anche nel 2026, si conferma la prima in Italia per numero di Comuni che hanno ottenuto la Bandiera Blu, con 35 località premiate. Un riconoscimento che certifica non solo l’eccellenza delle acque di balneazione, ma anche gli elevati standard in materia di sostenibilità ambientale, servizi, accessibilità ed educazione ambientale. In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, 33 delle 35 località Bandiera Blu liguri hanno inoltre aderito alle iniziative promosse dalla Foundation for Environmental Education (FEE), organizzando dimostrazioni di salvataggio, lezioni di primo soccorso, attività educative rivolte ai bambini, distribuzione di materiale informativo, campagne di sensibilizzazione e incontri con bagnini e soccorritori, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza in mare.

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