Incendio cantiere biodigestore, Sisti e Bertoni: “Tecnici Arpal hanno confermato che non ci sono rischi per la salute”

I sindaci di Santo Stefano Magra (Paola Sisti) e Vezzano Ligure (Massimo Bertoni) intervengono in relazione all’incendio verificatosi nelle scorse ore nel cantiere per la costruzione del biodigestore di Saliceti, nel territorio comunale vezzanese, al confine con quello di Santo Stefano. Un messaggio diffuso per “rassicurare la popolazione”, si legge nell’intervento congiunto. “L’incendio ha coinvolto materiali e parti in legno e l’arrivo tempestivo sul posto di Vigili del fuoco, carabinieri e polizia ha permesso di domarlo completamente e procedere all’indagine sulle cause che hanno dato origine al fatto – prosegue il comunicato -. I tecnici Arpal, presenti sul posto, hanno confermato che il fumo sprigionato dall’incendio non è nocivo e non sussistono rischi per la salute dei cittadini”.

“Le amministrazioni dei comuni coinvolti – concludono i sindaci – vogliono, pertanto, tranquillizzare gli abitanti e ribadire l’intenzione di scrivere alle autorità competenti, Provincia, Iren e Recos, proprietaria dell’impianto, per capire le dinamiche dell’incendio, a tutela della salute dei cittadini”.

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