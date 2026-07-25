“La falena” di Raffaella Ferrari presentato presso la corte del castello di Ameglia

Domenica 26 luglio 2026 (ore 21), nell’ambito della rassegna letteraria curata dall’architetto Gianni Zolesi e promossa dalla Pro Loco di Ameglia col patrocinio del Comune di Ameglia, nella suggestiva corte del Castello di Ameglia, sarà presentato il romanzo noir La falena della scrittrice Raffaella Ferrari. Spezzina doc, classe 1972, Raffaella Ferrari è una voce poliedrica e raffinata del panorama noir italiano.

Laureata in filosofia, ha un’anima che vive in costante equilibrio tra l’indagine delle ombre umane e la dedizione verso gli altri. Nella vita di tutti i giorni, infatti, si occupa di didattica, dedicandosi con passione all’insegnamento e al supporto di bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento, promuovendo inoltre progetti scolastici per avvicinare i giovani alla lettura di romanzi gialli e thriller.

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