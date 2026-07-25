L’avvocata Armella: “Nuovi dazi di Trump difficilmente sostenibili sul piano giuridico”

“Le azioni legali già avviate negli Stati Uniti contro la nuova ondata di dazi annunciata dall’amministrazione Trump hanno fondate possibilità di essere accolte dai giudici”. Lo afferma l’avvocata Sara Armella, esperta di diritto doganale e del commercio internazionale e presidente di Palazzo Ducale a Genova. “La nuova misura – spiega Armella – colpisce il 99% dei prodotti provenienti da circa 60 economie, utilizzando come presupposto il mancato contrasto al lavoro forzato. Si tratta però di un’impostazione che appare difficilmente sostenibile sul piano giuridico, perché si discosta dall’approccio seguito finora dalla normativa statunitense, che ha sempre richiesto una verifica rigorosa e puntuale, caso per caso, delle singole filiere produttive, con l’obiettivo di tutelare effettivamente i diritti dei lavoratori”.

“Trasformare uno strumento nato per contrastare violazioni concrete dei diritti umani in un dazio generalizzato che colpisce indiscriminatamente interi Paesi rischia di snaturarne completamente la funzione, facendone uno strumento di politica commerciale piuttosto che di tutela dei diritti fondamentali”. Secondo Armella, vi è inoltre un secondo elemento di debolezza: “Tra i Paesi interessati figurano anche Stati che hanno già introdotto un divieto di importazione dei prodotti realizzati con lavoro forzato o che dispongono di sistemi di controllo analoghi. Questo conferma come il criterio adottato non sia coerente con l’obiettivo dichiarato e rafforza la tesi secondo cui la misura abbia una finalità prevalentemente protezionistica”.

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