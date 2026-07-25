Lo Sbaracco della Caritas durante la notte dello shopping: il ricavato andrà in solidarietà

Venerdì scorso, alla Spezia, la via centrale di corso Cavour ha ospitato lo “Sbaracco” solidale, una iniziativa promossa da Caritas: uno “Sbaracco” a fin di bene, insomma, e non per buttare all’aria le cose. Lungo un banco realizzato in strada, i cittadini hanno potuto trovare abiti, libri, giocattoli e oggetti per la casa, tutti disponibili a offerta libera. L’iniziativa si proponeva il duplice obiettivo di raccogliere risorse da destinare ai numerosi progetti di sostegno per famiglie e persone in difficoltà sul territorio provinciale e, al tempo stesso, di consentire il rinnovo dei magazzini Caritas.

Lo “Sbaracco”, molto ben riuscito e con vasta partecipazione di gente, si è inserito nella cornice di “Shopping by night”, la manifestazione del Comune della Spezia che prevede i negozi del centro storico aperti fino a tarda notte. Questa sinergia offre così a Caritas l’opportunità di incontrare cittadini e visitatori, sensibilizzando la comunità sul valore della solidarietà e del “riuso circolare”. Ogni donazione raccolta durante l’evento sarà reinvestita per intero in interventi e in attività sociali sul territorio.

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