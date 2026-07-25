Nidi estivi 2026, al via la decima edizione. Ferro e Nicolò: “Dalla Regione 500 mila euro per sostenere famiglie, bambini e servizi educativi”

Liguria. Al via decima edizione della misura regionale “Nidi estivi 2026” che stanzia 500 mila euro destinati ai Comuni, sedi di servizi rivolti ai bambini dai 3 ai 36 mesi, per garantire l’apertura per almeno due settimane consecutive nei mesi di luglio e agosto 2026.

Il provvedimento coinvolge 248 servizi per la prima infanzia tra pubblici e privati e rappresenta una azione consolidata delle politiche regionali a sostegno della famiglia e della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, confermando la volontà della Regione di investire in servizi educativi di qualità anche durante il periodo estivo.

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