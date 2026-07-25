No al termovalorizzatore, a Cairo si compatta la minoranza: “Il Comune si tuteli finché è in tempo”

La minoranza consiliare di Cairo Montenotte fa fronte comune sul tema del termovalorizzatore e presenta un’interrogazione per chiedere chiarimenti sull’iter avviato da ARLIR e Regione Liguria per la realizzazione dell’impianto di gestione dei rifiuti d’ambito.

A firmare il documento sono i consiglieri di opposizione Renzo Berretta, Fulvio Briano, Giorgia Ferrari, Alberto Poggio e Lisa Tortarolo, che chiedono un incontro urgente e denunciano quella che definiscono una “grave mancanza di trasparenza” da parte dell’amministrazione comunale.

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