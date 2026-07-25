Parte la costruzione della seconda Fremm Evo, presente il Portogallo che ne ha ordinate tre

Cerimonia del taglio della prima lamiera della seconda unità Fremm Evo per la Marina Militare presso il cantiere di Riva Trigoso di Fincantieri. L’evento segna l’avvio della costruzione della nuova unità, la cui consegna è prevista nel 2030. Oltre ad autorità italiane, all’evento ha partecipato anche una delegazione portoghese guidata dal contrammiraglio Antonio Mateus, vicedirettore della direzione nazionale per gli armamenti e rappresentante del consiglio di programma. La partecipazione del Portogallo ha sottolineato la crescente dimensione internazionale del programma, in quanto il Paese procede con la sua integrazione nel Programma Fremm per l’acquisizione di tre ulteriori fregate Fremm Evo, insieme ai relativi servizi di supporto logistico.

“L’ingresso del Portogallo nel Programma segna una nuova fase di cooperazione e dimostra ulteriormente l’impegno condiviso delle nazioni partecipanti nello sviluppo di capacità navali avanzate attraverso iniziative di difesa collaborative. Questo importante traguardo segue il completamento con successo della critical design review nel dicembre 2025, che ha confermato la maturità del progetto Fremm Evo in tutti gli ambiti del programma e ha formalmente autorizzato il passaggio alla fase di produzione”, sottolinea in una nota Occar, che gestisce il programma Fremm per conto delle nazioni partecipanti.

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