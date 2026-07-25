Pontelungo, voglia di rivalsa per la stagione 26/27, Neri: “Migliorare rispetto all’anno scorso, con Zanardini sempre sulla strada giusta”

Albenga. È tempo di preparazioni in vista della stagione sportiva 2026/27. Sul territorio ingauno, tra la nascita della società San Michele che rinasce grazie a Cesare Renzini, l’attesa di scoprire se l’Albingaunia giocherà in Prima Categoria o in Promozione e le novità della San Filippo, c’è un Pontelungo in grande rampa di lancio, pronto a migliorare la scorsa stagione.

Tra ufficialità di assoluto rilievo come Gargiulo e conferme dei pilastri fondamentali della rosa, i granata stanno imbastendo le basi per il prossimo campionato. L’obiettivo è migliorare l’andamento dello scorso campionato, culminato con una salvezza nelle ultime giornate a fronte di un ottima prima parte di stagione che aveva visto la squadra albenganese nei primi posti in classifica.

» leggi tutto su www.ivg.it