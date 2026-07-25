Portofino vince l’arbitrato, nessun indennizzo a chi gestiva il porto

L’attuale amministrazione comunale di Portofino guidata dal sindaco Matteo Viacava si era candidata con lo scopo di “restituire” ai portofinesi tutti i beni comunali ceduti a società in cambio di pochi spiccioli; si parla di 200mila euro all’anno per il porto che oggi rende oltre 2 milioni. E poi il Castello Brown e tutti i posteggi.

Per quanto riguarda il porto Viacava aveva ottenuto la gestione e vinto una serie di ricorsi da parte di chi non voleva mollare la gallina dalle uova d’oro. Parliamo di porto, non di parcheggi ed eventi; né tantomeno la causa riguardava la società partecipata Portofino Mare. La società Sge aveva tentato un’ultima carta, la richiesta di un indennizzo di circa un milione. Fondi che il Comune di Portofino, pur sicuro di vincere aveva accantonato. Venti giorni fa la sentenza: il Comune di Portofino non deve alcun indennizzo; la società ricorrente dovrà pagare tutte le spese processuali.

» leggi tutto su www.levantenews.it