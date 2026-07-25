Savona Calcio, l’incontro con il sindaco Russo e l’assessore Rossello: “Bacigalupo priorità, sostegno al nuovo progetto sportivo”

Si è svolto oggi a Palazzo Sisto l’incontro istituzionale tra il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore allo Sport Francesco Rossello e il CdA del Savona Fbc 1907. L’incontro nasce dalla volontà della nuova proprietà di presentare il progetto di costituzione e crescita del nuovo Savona FBC.

Il Comune ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo della società biancoblù, del suo radicamento sul territorio e della sua funzione di rappresentanza di tutta la città in ambito calcistico. Ora il progetto di rilancio del Savona Fbc potrà diventare ancora più concreto: la società disporrà di un campo di gioco e potrà far crescere in modo strutturato il proprio settore giovanile.

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