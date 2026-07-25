Sestri: “Tari, mancano all’appello 1.500.000 euro, una figuraccia”

Da “Sestri nel cuore”

“Dilettantismo allo stato puro. Una delibera sul Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti in cui mancano all’appello 1,5 milioni di euro. E, di conseguenza, Consiglio comunale di lunedì sconvocato. Non parliamo di noccioline, ma di conti pubblici che incidono sulle tasche dei cittadini. In un paese normale, l’Assessore al Bilancio ne dovrebbe trarre le dovute conseguenze. Di certo è una brutta figura di questa Giunta comunale, che potrà rimediare soltanto grazie al senso di responsabilità dell’opposizione, in particolare dei consiglieri Marcello Massucco e Diego Pistacchi, che hanno segnalato il gravissimo errore in sede di Conferenza dei Capigruppo”. È quanto dichiara, in una nota, il capogruppo di Sestri nel cuore, Claudio Muzio.

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