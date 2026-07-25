Si fa consegnare 20mila euro di gioielli da un’anziana con il trucco del “finto carabiniere”, arrestato dalla Squadra mobile

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane uomo colto in flagranza del reato di truffa aggravata in concorso con ignoti ai danni di persona in condizioni di minorata difesa. L’intervento ha avuto origine intorno alle 12.00, quando la centrale operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un signore di 90 anni il quale, dopo essere stato invitato telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri ad uscire di casa e recarsi nei pressi di una caserma per presunti accertamenti, non vedendo arrivare alcuna pattuglia ha contattato il 112. L’operatore della sala operativa ha immediatamente compreso che poteva essere in atto una truffa, intuendo che l’uomo poteva essere stato allontanato dall’abitazione per lasciare sola l’anziana moglie. Contestualmente la Polizia ha provato a contattare la donna, senza risultato, poiché la linea telefonica era costantemente occupata, ulteriore elemento tipico del modus operandi dei truffatori, che mantengono aperta la comunicazione per impedire alle vittime di chiedere aiuto ai familiari o alle forze di polizia.

I poliziotti della Squadra mobile hanno così raggiunto l’abitazione della anziana vittima. La rapidità dell’intervento si è rivelata determinante, infatti a poche decine di metri dall’abitazione gli investigatori hanno notato e immediatamente fermato un giovane, trovato in possesso di numerosi monili in oro – per un valore di oltre 20mila euro -, risultati essere quelli che l’uomo, con lo stratagemma del “finto carabiniere”, si era appena fatto consegnare dalla vittima. L’intera refurtiva è stata restituita alla donna. Il giovane, proveniente da fuori regione, è stato tratto in arresto per truffa aggravata in concorso con ignoti ai danni di persona in condizioni di minorata difesa. Oggi l’udienza di convalida dinanzi all’autorità giudiziaria.

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