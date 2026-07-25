Torre: “Accessibilità uffici postali, nessuna risposta da garante. Con silenzio non c’è dibattito”

“Il garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, interpellato più volte in questi mesi sulla questione accessibilità Poste, non ha ancora risposto, e questo dopo mesi non lo si può più accettare. Almeno io la penso così e questa, seppur discutibile, è la mia opinione e non la cambierò”. Lo dichiara in una nota Nicola Torre, delegato barriere architettiche della Consulta provinciale delle persone con disabilità. “Io sono un cittadino con disabilità motoria quindi una persona e di conseguenza una risposta che si può anche discostare dal mio pensiero la voglio, anzi la pretendo – aggiunge l’attivista sarzanese -. Questo perché con il silenzio non c’è dibattito. E con il silenzio tutto tace e non si cambia nulla. Io non mi piego a questa idea di pensiero, io cerco di cambiare le cose: non è detto che ci riesca ma almeno potrò dire, fiero di me e di quello che ho fatto, e che sto facendo come delegato barriere della Consulta Provinciale delle persone con disabilità della Spezia, che almeno ci ho provato, per tutti”.

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