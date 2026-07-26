A Ceriale “Flamenco sotto le stelle”: appuntamento il 27 luglio all’Anfiteatro Vacca

Ceriale. Prosegue a Ceriale il programma del Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra, rassegna organizzata da Melisma APS con il contributo del Comune di Ceriale e della Fondazione De Mari. Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21.30 all’Anfiteatro Carlo Vacca di Peagna, dove andrà in scena “Flamenco sotto le stelle”, una serata dedicata alla musica e alla danza della tradizione andalusa.

Lo spettacolo rientra nel cartellone del festival diretto artisticamente dal musicista Mauro Perego De Salvia, flautista, sassofonista e cantante con una lunga esperienza internazionale nel panorama del flamenco, con la direzione organizzativa di Monica Romanisio.

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