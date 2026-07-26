Abitudini: i posti riservati in prima fila e il marchese Del Grillo

Primo commento: “I posti riservati in prima file, a una messa, a una conferenza o a uno spettacolo, mi ricordano Alberto Sordi nel Marchese del Grillo: ‘Io sono io, voi non siete un c…. e potete stare indietro”. Secondo commento: “E’ un’abitudine provinciale. Ma quel che è peggio spesso quei posti restano vuoti. Per un conferenziere, un cantante o chi altro sia, è desolante”. Terzo commento: “Se un amministratore o un autorità vuole sedersi in prima fila ne ha tutto il diritto. Acquista il biglietto per quel posto o, se sono liberi, arriva in anticipo per assicurarselo”. Non tutti comunque aspirano a un posto in prima fila: “Quando l’oratore o lo spettacolo mi annoiano mi piace alzarmi e uscire senza essere troppo notato, quindi niente prime file”.

Ma c’è un altro aspetto molto criticato: il politico che sale sul palco a dire quattro parole prima durante la performance: “Si paga il biglietto per assistere a uno spettacolo, non per vedere il politico di turno fare una passerella. Anche la politica dovrebbe avere un proprio galateo”. (m.m.)

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