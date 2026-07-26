Accademia del Gusto a Ponzano Superiore fra agricoltura e prodotti tipici

Grande partecipazione per la serata organizzata dall’Accademia del Gusto dal titolo “Dalla Terra alla Tavola. Agricoltura e prodotti tipici per il futuro del nostro territorio”, promossa dagli Accademici Mariella e Valter Taglieri presso l’Azienda Agricola Zangani di Ponzano Superiore, grazie alla collaborazione dell’Associazione Paro pro Santo Stefano, da sempre impegnata nella promozione di iniziative dedicate all’agricoltura, alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente dell’Accademia del Gusto, Nicola Carozza, che ha evidenziato il ruolo strategico dell’agricoltura spezzina e il suo legame con gastronomia e turismo. “Nella provincia della Spezia operano circa 1.350 imprese agricole, pari al 15% del totale ligure: un comparto che ha saputo crescere in competitività e sostenibilità. Le produzioni vitivinicole DOC e IGT rappresentano un patrimonio da valorizzare perché espressione della nostra identità. Non esiste cucina di qualità senza un’agricoltura di qualità: sostenere le produzioni locali significa promuovere il territorio, il turismo e tutelare paesaggio e biodiversità”.















Cuore dell’iniziativa è stata la tavola rotonda sulle prospettive dell’agricoltura, con gli interventi di Nicola Carozza, presidente dell’Accademia del Gusto, Filippo Zangani, presidente di Confagricoltura, e Francesca Tonelli, presidente del Consorzio del Canale Lunense. Al centro del confronto la crescita delle aziende agricole liguri, il legame tra agricoltura, cucina e turismo enogastronomico, il buon andamento della primavera e le difficoltà estive legate alla siccità e ai cambiamenti climatici. Particolare rilievo è stato dato al Canale Lunense, infrastruttura storica e ancora oggi strategica per l’agricoltura della Piana del Magra, grazie al suo ruolo nell’irrigazione e nella capacità del comparto di affrontare gli effetti del clima. Oltre cinquanta Accademici hanno partecipato alla serata, accolti da Rossana Zangani, che ha guidato la degustazione dei vini dell’azienda accompagnata da un aperitivo tra i filari con prodotti tipici locali. A chiudere l’evento, il brindisi offerto da Valter Taglieri per il proprio genetliaco, in un clima di amicizia, confronto e condivisione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com