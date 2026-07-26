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Acqua e rifiuti, il sindaco di Bonassola richiama al senso civico: “Serve la collaborazione di tutti”

Acqua e rifiuti, il sindaco di Bonassola richiama al senso civico: “Serve la collaborazione di tutti”

Il lungo mare di Bonassola con la ex stazione ferroviaria

Con l’ingresso nell’alta stagione estiva e il consequenziale aumento della presenza di residenti e turisti, alcune criticità diventano ancora più evidenti. Il sindaco di Bonassola Giorgio Bernardin si rivolge direttamente alla cittadinanza per affrontare due temi che stanno creando disagi: la gestione dell’acquedotto irriguo e il corretto conferimento dei rifiuti.

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