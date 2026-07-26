Acqua e rifiuti, il sindaco di Bonassola richiama al senso civico: “Serve la collaborazione di tutti”

L’amministrazione ricorda inoltre gli investimenti già effettuati per migliorare il sistema, con il potenziamento dell’impianto attraverso nuove vasche realizzate in località Scernio e nella zona di Ciò. Interventi che, secondo il sindaco, rischiano però di perdere efficacia se accompagnati da comportamenti che alterano il funzionamento della rete. Il secondo richiamo riguarda la raccolta differenziata, in particolare il conferimento del vetro da parte di alcuni esercizi commerciali. Bernardin denuncia l’abitudine, ormai prolungata nel tempo, di lasciare sacchi pesanti pieni di bottiglie accanto alle campane, invece di seguire le modalità previste dal regolamento. Un comportamento che, soprattutto nei mesi estivi, quando il paese è maggiormente frequentato, incide sul decoro urbano e aggiunge un ulteriore carico di lavoro agli operatori incaricati della pulizia.

Il sindaco invita quindi tutti a una maggiore attenzione e collaborazione: “La cura del territorio dipende anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno. Solo con il rispetto delle regole è possibile garantire servizi efficienti e mantenere il paese ordinato e accogliente”.