Anche vulnologia si sposta da Villa Scassi al Micone, Ats Liguria: “Garantita la continuità delle cure”

Genova. Continua lo spostamento di servizi dall’ospedale Villa Scassi al Micone di Sestri Ponente dopo la riforma della sanità varata dalla Regione Liguria.
Oltre al caso di oculistica, oggetto di polemiche tra il Movimento 5 Stelle e l’assessorato alla Sanità negli scorsi giorni, adesso Ats Liguria informa che, a decorrere dal 28 luglio 2026, l’attività del centro di assistenza vulnologica subirà la stessa sorte “con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore integrazione e omogeneità dei percorsi di cura”.