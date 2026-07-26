Cerreto Laghi si prepara al pienone d’agosto: tra natura, eventi e trekking sotto le stelle

Pochi giorni e scavalleremo definitivamente il mese di luglio per abbracciare il periodo delle ferie per antonomasia. Che fa rima con mare ma anche e soprattutto con la montagna. Che per gli spezzini molto spesso significa Cerreto Laghi, una delle mete più amate oltreché più facilmente raggiingibile Con l’arrivo di agosto, insomma la località dell’Appennino Tosco-Emiliano torna infatti a vivere uno dei periodi notoriamente più intensi, con tanti visitatori pronti a salire in quota per trascorrere giornate all’insegna del relax, della natura e delle tradizioni montane.

Da decenni sono numerosi gli spezzini che scelgono Cerreto il come rifugio dalla calura estiva: c’è chi raggiunge la propria seconda casa, trasformando il soggiorno in montagna in un appuntamento fisso dell’estate, e chi invece sceglie le strutture ricettive della zona per vivere qualche giorno immerso nei boschi appenninici. E quello di agosto si annuncia, come da tradizione, come un mese ricco di appuntamenti, con il calendario che troverà il suo momento clou nella settimana di Ferragosto, quando come ogni anno saranno previste numerose iniziative dedicate a residenti, turisti e famiglie. Il tutto con la possibilità di utilizzare la seggiovia lago-rifugio Piella per salire (e, nell’eventualità, scendere) oltre i 1600 metri di altezza.

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