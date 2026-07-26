Chiavari: riapre la piscina del Lido, la storia di un simbolo cittadino

Dopo oltre vent’anni di attesa, venerdì 31 luglio la piscina del Lido tornerà ad aprire le porte, restituendo a Chiavari uno degli impianti sportivi più rappresentativi della sua storia. Inaugurata nel 1938, la piscina è stata per decenni un punto di riferimento per il nuoto ligure e nazionale. Qui si sono allenati e hanno gareggiato generazioni di atleti, mentre migliaia di chiavaresi hanno trascorso estati e momenti di svago in un luogo diventato parte della memoria collettiva della città.

Con il passare degli anni la struttura aveva però mostrato i segni del tempo, fino alla chiusura avvenuta nei primi anni duemila. Da allora si sono susseguiti progetti, finanziamenti e interventi che hanno portato alla completa riqualificazione dell’impianto in questo 2026. La riapertura del 31 luglio segna quindi l’inizio di una nuova fase: la piscina torna a disposizione di società sportive, scuole e cittadini, con spazi completamente rinnovati e servizi adeguati agli standard attuali. Per molti chiavaresi non sarà soltanto l’inaugurazione di un impianto sportivo, ma il ritorno di un luogo che ha accompagnato la storia della città per quasi novant’anni.

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