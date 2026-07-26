Congresso Fdi, Rosso: “Complimenti a Noberasco, ma da domani pronti per cambiare Savona”

Savona. “Oggi la provincia di Savona ha un nuovo ‘presidente provinciale’ e lo ha in forza di un risultato netto che risponde alla volontà degli iscritti che si sono espressi in un’assemblea partecipata con circa il 60% di aventi diritto che hanno votato, una percentuale superiore a quelle delle elezioni amministrative. E questo è un buon segno perché quando si esprimono i cittadini è indice di una sana democrazia, anche interna ai partiti”, così commenta l’On. Matteo Rosso l’esito del congresso provinciale di Fratelli d’Italia in cui gli iscritti hanno scelto Filippo Marino Noberasco, che ha vinto con oltre il 75% di preferenze su Cristian De Vecchi.

“Una proporzione che si vedrà anche nella composizione del consiglio provinciale. Conoscendolo bene sono convinto che Filippo saprà e vorrà valorizzare le persone che hanno animato questo congresso – prosegue l’On. Rosso – dato che avremo numerose e importanti sfide sul territorio nel 2027 a partire dalle amministrative per la città di Savona così come le elezioni politiche”.

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