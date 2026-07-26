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“Crescere insieme” ospite della struttura diocesana di Cassego

“Crescere insieme” ospite della struttura diocesana di Cassego

Cassego

Conclusa la prima serie dei campi organizzati dalla Pastorale giovanile, la casa diocesana di Cassego ospita ora quelli promossi dall’associazione “Crescere insieme”, che ha la sua sede a Santo Stefano Magra. Si tratta di esperienze settimanali la prima delle quali, dedicata alla fascia di età delle scuole elementari, si conclude nella giornata di oggi. Da domani subentreranno ragazzi e ragazze delle scuole medie, ospiti al centro “San Pio X” sino a domenica prossima 2 agosto. La casa diocesana, nell’ambito della sua vocazione più che cinquantennale volta ad unire insieme riflessioni e momenti di riposo e di svago, si conferma così pronta ad accogliere anche esperienze appunto diverse rispetto a quelle tradizionali della Pastorale giovanile oggi diretta da don Luca Palei. Scrive “Crescere insieme” nei suoi social: “Ci sono luoghi che non sono semplicemente edifici, sono casa”.

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