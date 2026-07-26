“Curiamo Genova”, da Pegli una proposta di deliberazione popolare per la sicurezza e il decoro

Genova. È online curiamogenova.it, l’iniziativa civica nata dalla petizione popolare di Pegli per la sicurezza, il decoro e la vivibilità. Le 2.661 sottoscrizioni raccolte in una settimana e protocollate il 10 luglio agli uffici comunali del Matitone sono state il primo passo. Il secondo è una proposta di deliberazione di iniziativa popolare, lo strumento previsto dallo Statuto del Comune di Genova: raccolte le firme necessarie, il Consiglio comunale è tenuto a esaminarla in una sessione dedicata. Il testo è in preparazione e riguarderà tutta la città.

“Nel frattempo dal sito si può fare una cosa concreta“, spiegano gli organizzatori. Chi vive a Genova segnala un problema del proprio quartiere — buche, luci spente, rifiuti, degrado, sicurezza — e la segnalazione compare subito sulla mappa pubblica. Da lì verrà trasmessa all’ufficio competente a nome del cittadino, che resta il mittente e riceve la risposta direttamente: la trasmissione parte appena completata la verifica, uno per uno, dei recapiti ufficiali degli enti. Appena vede che il problema è risolto il cittadino può dirlo con un clic. Se non lo fa, dopo 15 giorni gli viene chiesto com’è andata.

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