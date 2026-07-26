Dalla Regione ottocentomila euro per inclusione e autonomia delle persone con disturbo dello spettro autistico

Regione Liguria stanzia oltre 800 mila euro per finanziare nuovi interventi dedicati all’autonomia, all’inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità e alle Politiche sociosanitarie e sociali Massimo Nicolò, ha approvato il programma di utilizzo delle risorse per il biennio 2026-2027 e avviato il percorso che consentirà agli Enti del Terzo Settore di presentare progetti e iniziative rivolti alle persone con autismo e alle loro famiglie, per favorire l’autonomia sociale, come ad esempio, affiancamento e orientamento alla formazione, al lavoro e alla scelta dello stile di vita.

Le risorse, assegnate alla Liguria nell’ambito del Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità, saranno destinate alla realizzazione di interventi innovativi e personalizzati per favorire percorsi di autonomia, inclusione sociale, partecipazione alla vita della comunità e sostegno alle famiglie.

Il programma nasce da un confronto con i principali soggetti istituzionali e sociali del territorio e punta a valorizzare la collaborazione con il Terzo Settore attraverso progetti costruiti sui bisogni concreti delle persone con disturbo dello spettro autistico.

“Con questo provvedimento mettiamo a disposizione del territorio oltre 800 mila euro per trasformare le risorse in opportunità concrete per le persone con disturbo dello spettro autistico e per le loro famiglie – sottolinea l’assessore alla Sanità, Politiche sociosanitarie e sociali, Terzo SettoreMassimo Nicolò-. Questa misura conferma la nostra visione: nessuno deve essere lasciato indietro. L’inclusione non può restare un principio astratto, ma deve tradursi in servizi, progetti e opportunità tangibili. Il nostro obiettivo è rafforzare una rete capace di accompagnare le persone in ogni fase della vita, superando le disuguaglianze territoriali e garantendo interventi sempre più vicini alle esigenze concrete dei cittadini”. L’avviso pubblico, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito di Regione Liguria, consentirà agli Enti del Terzo Settore interessati di partecipare alla fase di coprogettazione e alla successiva realizzazione degli interventi, con l’obiettivo di sviluppare iniziative diffuse sul territorio regionale e capaci di rispondere in modo efficace alle esigenze delle persone con autismo nelle diverse fasi della vita. L’investimento è un ulteriore passo avanti nell’attuazione delle politiche regionali dedicate alla disabilità e all’inclusione, con particolare attenzione ai progetti che promuovono autonomia personale, integrazione sociale e qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico.

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