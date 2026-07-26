“Danze e Ouverture”, Schiavo e Marchegiani aprono il XXXI Festival pianistico Città di Sarzana

Giovedì 30 luglio alle ore 21.15, presso il salone porticato della Fortezza Firmafede di Sarzana, il concerto del duo a quattro mani formato dai pianisti Marco Schiavo e Sergio Marchegiani inaugurerà ufficialmente il XXXI Festival pianistico “Città di Sarzana” 2026, organizzato dall’associazione musicale “Il Pianoforte” e realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Estate in scena. Arti performative, territorio e comunità”. La rassegna è inoltre sostenuta e patrocinata dal Comune di Sarzana e si avvale del contributo di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. La direzione artistica del festival è affidata al maestro Claudio Cozzani, coadiuvato dalla segreteria organizzativa di Marina Giuntoni.

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21:15. L’accesso alla Fortezza Firmafede sarà consentito a partire dalle ore 20:30. Ingresso a offerta libera e volontaria fino a esaurimento dei posti disponibili. Considerato il numero limitato di posti, la prenotazione è vivamente consigliata. I posti riservati saranno garantiti fino a 10 minuti prima dell’inizio del concerto; in caso di ritardo, verranno riassegnati al pubblico in attesa al botteghino.

Contatti per le prenotazioni:• E-mail: fpprenotazioni@gmail.com • Telefono: 379 2779796 (attivo anche per SMS e/o WhatsApp)

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