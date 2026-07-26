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“Danze e Ouverture”, Schiavo e Marchegiani aprono il XXXI Festival pianistico Città di Sarzana

“Danze e Ouverture”, Schiavo e Marchegiani aprono il XXXI Festival pianistico Città di Sarzana

Sarzana, Fortezza Firmafede

Giovedì 30 luglio alle ore 21.15, presso il salone porticato della Fortezza Firmafede di Sarzana, il concerto del duo a quattro mani formato dai pianisti Marco Schiavo e Sergio Marchegiani inaugurerà ufficialmente il XXXI Festival pianistico “Città di Sarzana” 2026, organizzato dall’associazione musicale “Il Pianoforte” e realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Estate in scena. Arti performative, territorio e comunità”. La rassegna è inoltre sostenuta e patrocinata dal Comune di Sarzana e si avvale del contributo di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. La direzione artistica del festival è affidata al maestro Claudio Cozzani, coadiuvato dalla segreteria organizzativa di Marina Giuntoni.

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21:15. L’accesso alla Fortezza Firmafede sarà consentito a partire dalle ore 20:30. Ingresso a offerta libera e volontaria fino a esaurimento dei posti disponibili. Considerato il numero limitato di posti, la prenotazione è vivamente consigliata. I posti riservati saranno garantiti fino a 10 minuti prima dell’inizio del concerto; in caso di ritardo, verranno riassegnati al pubblico in attesa al botteghino.
Contatti per le prenotazioni:• E-mail: fpprenotazioni@gmail.com • Telefono: 379 2779796 (attivo anche per SMS e/o WhatsApp)

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